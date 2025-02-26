Илон Маск, хумус и долларовый дождь: что показал Трамп в ролике о будущем Газы?

Дональд Трамп опубликовал необычное видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. В нем он показал, каким видит будущее сектора Газа. Ролик появился на его странице в Truth Social.

Начинается видео с разрушенных зданий и надписи "Газа 2025". Затем картинка меняется: небоскребы, счастливые дети, долларовые купюры, падающие с неба. В кадре появляется Илон Маск — он ест хумус на пляже, рядом мальчик держит золотой шар с лицом Трампа.

Сам бывший президент США танцует в ночном клубе. В видео также есть большая золотая статуя Трампа, а рядом с бассейном он отдыхает с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Позади — надпись "Трамп Газа".

Музыкальное сопровождение поддерживает атмосферу: "Дональд Трамп освободит вас… Газа Трампа сияет ярким светом… пир и танцы".

Ранее Трамп заявлял, что США могли бы взять Газу под контроль, очистить ее от оружия и превратить в инвестиционный проект.