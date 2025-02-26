Масло и творог с сюрпризом: 14 компаний уличили в продаже подделки с запрещёнными веществами

Четырнадцать российских компаний продавали фальшивые молочные продукты под видом натуральных. В них нашли растительные жиры, стерины и даже запрещенную трансглютаминазу. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на Общественный совет при Роспотребнадзоре.

В список нарушителей попали АО "ТМК "Тверца", ООО "Молпром", АО "Фурмановский гормолзавод", ООО "Вознесенское", ООО "Балтком Юни" и ООО "Масжирпром". Всего 14 предприятий.

Генпрокуратура уже распорядилась проверить их продукцию. А Общественный совет при Роспотребнадзоре попросил Минпромторг убрать подделки с прилавков.

Проблема не новая. С 2022 года эти компании уже получали 474 предостережения от надзорных органов. Из них 75 — за подделку молочной продукции. Эксперты находили запрещенные добавки, которые увеличивают вес товара и продлевают срок хранения.