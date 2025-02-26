Пенсия мечты — 50 тысяч: реально ли получить такую выплату?

Сколько нужно получать на пенсии, чтобы жить достойно? Большинство россиян называют сумму в 50 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики SuperJob.

По данным исследования, экономически активные граждане оценивают минимально комфортную пенсию в 49 600 рублей. Это на 1 500 рублей больше, чем летом 2024 года. Чем старше человек, тем выше его ожидания: молодежь до 25 лет считает приемлемым 47 400 рублей, а люди старше 45 лет ожидают не менее 50 200 рублей.

Доход тоже влияет на ожидания. Те, кто зарабатывает до 50 тысяч, рассчитывают на пенсию около 45 900 рублей. А у граждан с зарплатой выше 100 тысяч средний запрос — 51 тысяча.

Ранее эксперт предупредил, что можно остаться без пенсии из-за одной ошибки. Незарегистрированная работа грозит полной потерей выплат.