Конфликт в ЮАР: митинг в поддержку Украины сорвали под хит Сигма Бой

В Южноафриканской Республике вспыхнул конфликт на митинге в поддержку Украины. В Дурбане собрались активисты с украинскими флагами, но вскоре к ним подошла группа людей с российской символикой.

По данным местного издания Independent Online, темнокожие участники с флагами России приблизились к митингующим под популярную песню Сигма Бой. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как полиция вмешивается, чтобы разнять толпу. Правоохранители потребовали, чтобы группа с российскими флагами разошлась.

Сигма Бой — хит 2024 года. Композиция, исполненная юными певицами Светланой Чертищевой и Марией Янковской, быстро завирусилась в сети, собрав более 64 миллионов просмотров на YouTube. В январе песня даже заняла седьмое место в одном из чартов Billboard.

При этом вокруг трека не утихают споры. В декабре 2024 года немецкий политик Нэла Риль заявила, что песня продвигает «патриархальное и пророссийское мировоззрение». Однако продюсер и мать одной из исполнительниц заверила, что композиция не несет скрытых смыслов и не связана с политикой.