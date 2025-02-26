Популярный автоаксессуар под запретом! Почему плёнка на фарах — повод для штрафа?

Водителям всё чаще отказывают в прохождении техосмотра из-за защитной плёнки на фарах. Хотя такие покрытия давно популярны, инспекторы ГАИ начали жёстко контролировать их использование. Теперь даже прозрачная бронеплёнка считается нарушением.

Раньше многие затемняли фары ради стильного вида, но это снижало яркость света и ухудшало обзорность. Теперь под запрет попали даже прозрачные покрытия. Причина — они мутнеют со временем и искажают свет. Некоторые автовладельцы используют плёнки, которые предназначены для кузова, что ещё больше нарушает светораспределение.

Проблема в том, что инспекторы не могут на глаз отличить качественное покрытие от дешёвого. Поэтому под запрет попали все виды плёнок, независимо от их свойств. За такое нарушение грозит штраф 500 рублей. Если водитель откажется снимать плёнку на месте, ему дадут 10 дней на устранение проблемы. Потом придётся заново проходить техосмотр.

Разрешено клеить плёнку только на кузовные элементы — капот, крылья, двери, стойки крыши и багажник. На осветительных приборах она теперь вне закона.