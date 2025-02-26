Заперли машину во дворе? Вот что делать, чтобы быстро выбраться

Проблема с парковками есть везде. Часто водители сталкиваются с ситуацией, когда их машину заперли, а владельца рядом нет. Это касается не только загруженных улиц, но и дворов жилых комплексов. А если ещё и контактов нет — ситуация становится особенно неприятной.

Инспектор ГАИ советует первым делом внимательно осмотреть машину, мешающую проезду. Часто водители оставляют номер телефона, но не всегда на лобовом стекле. Он может быть на боковом окне, зеркале или даже прикреплён к двери. Стоит проверить всё.

Если номера нет, попробуйте привлечь внимание владельца. Иногда на стекле можно увидеть метку сигнализации с датчиком обратной связи — лёгкий стук по ней активирует брелок хозяина. Другой вариант — аккуратно постучать по покрышке. Главное, не переусердствовать.

В торговых центрах поможет охрана. Через громкую связь можно вызвать владельца автомобиля. В жилых дворах можно спросить консьержа или соседей — кто-то наверняка знает, чей это автомобиль. В современных домах помогают чаты жильцов в мессенджерах.

Если все способы не сработали, можно обратиться в ГАИ. Сообщите марку и номер машины, инспектор попробует найти контакт владельца. Экипаж обычно не приезжает сразу, но такие обращения помогают решить проблему.

Важно помнить: чужую машину передвигать нельзя, даже если она припаркована с нарушением. Это может привести к штрафу или другим неприятностям.