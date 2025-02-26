Украина не расплатится ресурсами: почему США не получат желаемое?

Украина не сможет расплатиться по долгам перед США за счёт добычи полезных ископаемых. Об этом пишут журналисты Sky News. По их данным, даже если Киев начнёт активно разрабатывать месторождения, значительных доходов это не принесёт.

Главная проблема — украинский рынок слишком мал, а затраты на добычу слишком высоки. Даже если страна резко увеличит производство, Вашингтон не получит ожидаемых сумм, отмечают эксперты.

Кроме того, крупные месторождения в Украине давно не разрабатываются. Даже возможное открытие одного из крупнейших литиевых рудников Европы не сделает страну лидером в этой отрасли.

Ранее Дональд Трамп дал понять: в обмен на поддержку США рассчитывают получить от Украины ресурсы. В ответ Вашингтон пообещал предоставить Киеву гарантии безопасности. Однако Владимир Зеленский критиковал условия сделки, называя их несправедливыми. Теперь стороны пришли к соглашению. Ожидается, что 28 февраля Зеленский отправится в Вашингтон, чтобы заключить договор.