Таксист увидел военную форму и уехал: история бойца СВО, оставленного на улице

В Москве водитель такси отказался везти раненого бойца спецоперации с позывным Каспер. Об этом сообщает "Русская Община".
Военнослужащий вызвал машину к госпиталю, где проходит лечение. Но, увидев пассажира в военной форме, таксист развернулся и уехал. При этом с карты бойца списали деньги за ожидание.
Общественники вычислили водителя и пообщались с ним. Таксист заявил, что поддерживает спецоперацию, и извинился перед солдатом. Каспер поблагодарил неравнодушных людей за помощь.
Похожий случай произошел недавно в Челябинске. Таксист отказался везти вдову бойца спецоперации с ребенком. Когда женщина отказалась покинуть машину, он увез их в другую сторону.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.