Таксист увидел военную форму и уехал: история бойца СВО, оставленного на улице

0:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Москве водитель такси отказался везти раненого бойца спецоперации с позывным Каспер. Об этом сообщает "Русская Община".

Военнослужащий вызвал машину к госпиталю, где проходит лечение. Но, увидев пассажира в военной форме, таксист развернулся и уехал. При этом с карты бойца списали деньги за ожидание.

Общественники вычислили водителя и пообщались с ним. Таксист заявил, что поддерживает спецоперацию, и извинился перед солдатом. Каспер поблагодарил неравнодушных людей за помощь.

Похожий случай произошел недавно в Челябинске. Таксист отказался везти вдову бойца спецоперации с ребенком. Когда женщина отказалась покинуть машину, он увез их в другую сторону.

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