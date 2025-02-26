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Таксист увидел военную форму и уехал: история бойца СВО, оставленного на улице

0:49
Правда ТВ

В Москве водитель такси отказался везти раненого бойца спецоперации с позывным Каспер. Об этом сообщает "Русская Община".

Военнослужащий вызвал машину к госпиталю, где проходит лечение. Но, увидев пассажира в военной форме, таксист развернулся и уехал. При этом с карты бойца списали деньги за ожидание.

Общественники вычислили водителя и пообщались с ним. Таксист заявил, что поддерживает спецоперацию, и извинился перед солдатом. Каспер поблагодарил неравнодушных людей за помощь.

Похожий случай произошел недавно в Челябинске. Таксист отказался везти вдову бойца спецоперации с ребенком. Когда женщина отказалась покинуть машину, он увез их в другую сторону.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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