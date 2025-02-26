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Совершеннолетие — не повод лишать денег? В России предлагают продлить алименты

1:05
Правда ТВ

В России обсуждают возможность продления выплат алиментов детям после 18 лет. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

По ее словам, сейчас совершеннолетние россияне не могут рассчитывать на алименты, даже если они еще учатся в школе. В России среднее общее образование длится 11 лет, и некоторые школьники достигают 18-летия, не закончив обучение. Москалькова считает, что это несправедливо.

Она предложила внести поправку в Семейный кодекс, которая позволит детям получать алименты до завершения образования. По ее словам, соответствующий законопроект уже разработан Минюстом, и его необходимо как можно скорее внести в Госдуму.

Ранее в России обсуждалась инициатива о выплате алиментов до 23 лет. Она касается студентов, которые после школы продолжают обучение в вузах или колледжах на очной форме. Однако этот закон пока не принят.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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