Анна Семенович раскрыла, сделал ли женатый избранник предложение руки и сердца

Анна Семенович, известная певица и бывшая солистка группы "Блестящие", недавно призналась, что до сих пор не помолвлена. В беседе с "Леди Mail.ru" она рассказала, что не получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Дениса Шрейдера.

Анна считает себя невестой и без заветного кольца. Она убеждена, что Денис сделает предложение, когда будет готов.

"Все вокруг уже лет пятнадцать ждут этого события, иногда даже кажется, что ждут сильнее, чем я. Не знаю, когда она состоится. Я не Денис, я не могу решать за него, когда он будет готов сделать мне предложение", — заявила Семенович.

Артистка также рассказала, что её избранник зарабатывает больше, чем она. Она опровергла слухи о том, что должна платить за себя в ресторанах и на отдыхе.