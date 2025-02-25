Бородина показала будущую свекровь

Телеведущая Ксения Бородина поделилась в блоге фотографиями, на которых она запечатлена с будущей свекровью.

Экс-ведущая "Дома-2" рассказала, что вместе с Николаем Сердюковым и его матерью они отправились на отдых в Оман. Бородина взяла с собой в поездку свою мать, младшую дочь Теону и крестницу.

Она объяснила, что дочь Сердюкова не смогла присоединиться к ним из-за болезни. Однако, по её словам, они отдыхают "клёвым составом".

Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся отказалась от поездки, так как не захотела пропускать занятия в школе и танцевальные соревнования.

В декабре Ксения Бородина поделилась, что её возлюбленный Николай Сердюков сделал ей предложение руки и сердца во время ночной экскурсии по Эрмитажу в Санкт-Петербурге. Она не скрывает, что они мечтают о совместном ребёнке.