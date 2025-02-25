Филипп Киркоров признался в любви Лолите, обвинившей его в предательстве

Народный артист России Филипп Киркоров публично выразил свои чувства к певице Лолите Милявской, несмотря на её недавние слова о том, что он предал своих коллег.

Светская львица Виктория Шелягова опубликовала видеоролик, на котором музыкант демонстрирует ей свою коллекцию кукол ручной работы. Среди них можно увидеть миниатюру Лолиты Милявской.

"А я, кстати, её люблю", — заявил Киркоров.

Виктория Шелягова восхитилась артистом и подчеркнула, что ценит и уважает его за отсутствие злобы.

Ранее Лолита Милявская в одном из интервью сказала, что Филипп Киркоров готов предать кого угодно ради спасения своей репутации. Она также отметила, что не понимает резких слов артиста в адрес блогерши Анастасии Ивлеевой.