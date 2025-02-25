Алсу заявила, что виновата в распаде брака с Яном Абрамовым

Певица Алсу отметила, что не снимает с себя ответственности за то, что их брак с бизнесменом Яном Абрамовым распался. По её словам, она смогла понять, где и как вела себя неправильно.

Артистка стала приглашённым главным редактором журнала Psychologies, номер которого посвятили обидам. Алсу призналась, что ей близка эта тема, и поделилась собственными рассуждениями.

Певица напомнила, что волшебной таблетки от всех проблем не существует, требуется долгая и упорная работа над собой.

"Весь последний год я выходила из ужасного эмоционального состояния, поднималась с самого дна. Я потеряла свой внутренний свет, о котором мне всю жизнь говорили близкие и даже поклонники, я стала тенью себя", — честно призналась исполнительница.

Она отметила, что обратилась за помощью к психологу, благодаря которому смогла вспомнить свою ценность. В результате она решила закончить брак, который больше не приносил счастья.