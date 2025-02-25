Звезда телестройки честно ответила на вопрос, будет ли разводиться после скандала с изменами

Ирина Пинчук, известная звезда реалити-шоу "Дом-2", объявила о разводе со своим супругом Араем Чобаняном. Причиной расставания стали измены со стороны последнего.

В своем личном блоге Ирина подтвердила, что они с Араем приняли окончательное решение о разводе.

"Вот и все, ребятки. К сожалению, мы разводимся", — написала она.

Ирина также подчеркнула, что они продолжат общаться ради своих двоих сыновей, но вместе быть уже не смогут.

Арай Чобанян, в свою очередь, отметил, что ему очень тяжело на душе после слов Ирины. Он пообещал выйти на связь с поклонниками и поделиться своей историей.

Ирина Пинчук рассказала, что узнала о неверности мужа благодаря хакерам, которые взломали его аккаунт. Однако Арай Чобанян настаивал на том, что её обманули мошенники.