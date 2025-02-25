Киану Ривз дал редкий комментарий о романе с Александрой Грант

Голливудский актёр Киану Ривз рассказал, что его отношения с Александрой Грант основаны на общем увлечении — мотоциклах.

В интервью с E! News он поделился, что они иногда выбираются на совместные поездки, находя в них огромное удовольствие. Актёр также подчеркнул, что их отношения строятся на общении и обмене опытом.

Киану Ривз и Александра Грант вместе уже более шести лет. Они лишь изредка появляются на светских мероприятиях, не желая афишировать свои отношения.

Их первое публичное проявление чувств произошло в 2023 году на красной ковровой дорожке гала-вечера MOCA в Лос-Анджелесе.

Киану Ривз никогда не был женат, но в 1999 году у него родилась мертворождённая дочь от его бывшей избранницы Дженнифер Сайм. После этого пара распалась.