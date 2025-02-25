Блогерша Настя Ивлеева напомнила, как выглядела до популярности

Блогерша Настя Ивлеева в Telegram-канале поделилась архивными снимками, которые демонстрируют, как она выглядела до того, как стала популярной.

В поздравлении с началом Масленицы она выразила радость от встречи с весной и показала фотографии, сделанные много лет назад во время этого праздника.

На одном из снимков Ивлеева предстает в тёмно-зелёном пальто с мехом и чёрных кожаных перчатках. На её голове красуется цветочный венок, а на шее — лиана. Её образ дополняет макияж со светлыми тенями и чёрными стрелками.

"Провожаем зиму — встречаем весну", — написала она.

В декабре прошлого года Ивлеева сообщила о своей второй свадьбе. Её избранником стал предприниматель и ведущий канала "Культура" Филипп Бегак, который имеет родственные связи с семьёй Кончаловских-Михалковых.