Актриса Катя Кабак рассказала о неожиданной реакции пятилетней дочери на развод родителей

Актриса Катя Кабак поделилась неожиданной реакцией своей пятилетней дочери на развод родителей. По словам артистки, девочка совершенно не расстроилась.

Катя Кабак рассказала, что они с бывшим мужем тщательно готовились к разговору с наследницей и даже обращались за помощью к психологу. Однако в итоге всё прошло довольно легко и спокойно.

"Детям важно, чтобы их жизнь была весёлой, безопасной и понятной. Мы сделали всё возможное, чтобы жизнь нашей дочери оставалась максимально стабильной и радостной. И знаете, её реакция была неожиданной. Она даже не расстроилась!" — призналась Катя Кабак в интервью "7Дней".

Также артистка рассказала, что её пятилетняя дочь Кристина быстро нашла общий язык с новым возлюбленным матери, шоуменом Тимуром Родригезом.

Катя Кабак и Тимур Родригез начали встречаться около года назад. Они оба подчёркивали, что не уходили от своих бывших избранников ради друг друга, и опровергали слухи, появляющиеся в прессе.