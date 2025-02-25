Дмитрий Певцов рассказал, как пережил смерть сына: жизнь разделилась на до и после

Народный артист России Дмитрий Певцов в интервью программе "Москва 24" поделился переживаниями, связанными со смертью сына Даниила. Он рассказал, что смог преодолеть это горе благодаря вере и церкви.

В 2012 году, когда его сыну было всего 22 года, он трагически погиб. Эта трагедия стала для Дмитрия Певцова огромным ударом, он замкнулся в себе и перестал заниматься творчеством.

В это время он прочитал книгу Тихона Шевкунова "Несвятые святые", которая вдохновила его обратиться к вере. По его словам, даже любимая супруга, актриса Ольга Дроздова, не смогла бы помочь ему справиться с утратой сына.

"Даже моя супруга, моё счастье, мой свет в окошке — не уверен, что она могла бы вытащить меня из ситуации, которая произошла в нашей семье. Но именно после этого жизнь поделилась на до и после", — признался артист.

Известно, что Дмитрий Певцов также приобщил свою возлюбленную к вере.