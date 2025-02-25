Американцы считают, что Украина должна задуматься о мирных переговорах вместо продолжения боевых действий. Об этом сообщает газета The Hill, ссылаясь на опрос Гарвардской исследовательской группы CAPS-Harris.

Согласно данным, 72% зарегистрированных избирателей поддерживают дипломатическое урегулирование конфликта. Среди них 80% республиканцев, 73% независимых избирателей и 61% демократов выступают за переговоры.

Интересный момент: 62% республиканцев готовы исключить Украину из возможных переговоров. В то же время демократы и независимые избиратели в целом не возражают против исключения Европы из обсуждений. Однако 69% республиканцев поддерживают такой вариант.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к миру на Украине как можно скорее. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский препятствует урегулированию конфликта.