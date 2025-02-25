Новые дорожные знаки и разметка: что изменится с 2026 года

В России обновили ГОСТ на дорожные знаки и разметку. Теперь регионы могут применять новые стандарты, но обязательными они станут только с 2026 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Среди новшеств – дорожный знак «Глухие». Его будут ставить возле медицинских учреждений и общественных организаций, чтобы предупреждать водителей о пешеходах с нарушениями слуха. Кроме того, теперь можно совмещать несколько знаков на одной табличке. Например, предупреждение об «Искусственной неровности» разрешили дополнять «Рекомендуемым ограничением скорости».

Меняются и правила размещения знаков. В частности, перед некоторыми регулируемыми перекрестками теперь не обязательно устанавливать «Стоп-линию» – достаточно разметки.

Региональные власти уже могут внедрять эти изменения, но окончательно новые стандарты вступят в силу с 1 января 2026 года.