Банки не принимают старые доллары? Вот что делать, чтобы не потерять деньги

В России продолжается путаница с приемом долларовых купюр старого образца. Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил ТАСС, что срока годности у таких банкнот нет, и банки обязаны их принимать.

Чаплин пояснил: по законам США, все доллары, выпущенные после 1914 года, остаются законным платежным средством. Российские банки тоже не могут отказываться от таких купюр, если они в нормальном состоянии и не вызывают сомнений в подлинности. Однако на практике решение остается за конкретным банком.

Что делать, если банк отказывается принимать старые доллары? Депутат советует обратиться к руководству отделения с требованием обменять их на банкноты нового образца. В случае отказа – жаловаться в Центробанк.

Если же речь идет о продаже долларов, обменные пункты при банках обязаны их принимать. Единственное исключение – значительные повреждения, такие как разрывы, пятна масла или склеивания. При отказе в обмене можно потребовать письменное объяснение.

Чаплин подчеркнул, что банки вправе устанавливать свои критерии оценки износа валюты, но они не должны нарушать закон. Если клиент сталкивается с несправедливым отказом, он может обратиться в Роспотребнадзор или в суд.

Проблемы с приемом старых долларов начались еще в 2024 году. Многие россияне столкнулись с трудностями при обмене как в России, так и за рубежом. Туроператоры даже советовали туристам заранее запасаться купюрами нового образца или выбирать другую валюту.