Дочь покойной актрисы Евгении Брик сыграла роль смертельно больной девочки в кино

Единственная дочь актрисы Евгении Брик, Зоя Тодоровская, исполнила роль смертельно больной девочки в фильме "Тинатин".

Как сообщает Kp.ru, после кончины супруги, режиссёр Валерий Тодоровский не стал искать новую любовь, а посвятил себя работе и воспитанию дочери. 15-летняя Зоя успешно занимается музыкой, учится в школе и во время каникул снимается в кино.

В конце 2024 года на экраны вышла картина "Тинатин", в которой Зоя Тодоровская исполнила главную роль — смертельно больной девочки. Её партнёрами по съёмочной площадке стали Павел Табаков, Денис Шведов и Агния Дитковските.

Валерий Тодоровский оказывает активную поддержку своей дочери, оставшейся без матери. Вместе с ним воспитанием девочки занимается её бабушка, Галина Хиривская, мать Евгении Брик.

Евгения Брик ушла из жизни 10 февраля 2022 года в американской больнице, где проходила лечение от онкологического заболевания. Её тело было кремировано.