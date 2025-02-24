Иосиф Пригожин показал стройные ноги Валерии, но нарвался на критику: что не устроило фанатов

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в личном блоге опубликовал видео, на котором запечатлена его жена Валерия, одетая в халат. Однако, несмотря на то, что на видео были видны стройные ноги певицы, пользователи сети выразили недовольство.

Кадры были сделаны во время подготовки к концерту. Валерия сидела на диване и не сразу заметила камеру. Когда она увидела её, то поправила халат и прикрыла ноги.

Видео вызвало бурную дискуссию. Одни подписчики обратили внимание на красивые ноги певицы, в то время как другие заметили выступившие вены. Многие были обеспокоены здоровьем Валерии и предположили, что у неё варикозное расширение вен.

Некоторые критики посчитали, что образ Валерии на этих кадрах был неуместен, а также упрекнули Пригожина в отсутствии такта.

Иосиф Пригожин не остался в стороне и ответил на критику. Он подчеркнул, что всегда с любовью относится к своей жене и осыпает её комплиментами.