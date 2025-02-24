Названа причина смерти поклонницы Елены Ваенги во время концерта певицы

Во время концерта Елены Ваенги в Твери из-за оторвавшегося тромба скончалась её поклонница. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, в зале во время выступления артистки был отключён калорифер — устройство для теплообмена. Однако организаторы концерта утверждают, что температура в помещении была в норме.

71-летней женщине не смогли оказать первую помощь до приезда медиков, хотя на сцене была аптечка. Как стало известно, её подруге также стало плохо во время концерта.

Кроме того, другие зрители жаловались на духоту в зале. Елена Ваенга отказалась продолжать выступление после смерти женщины и заверила, что выступит в следующий раз по тем билетам, которые уже были приобретены.