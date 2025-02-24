Обвинившая в изменах мужа Пинчук собралась на Мальдивы: у меня всё нормально

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Ирина Пинчук в личном блоге поделилась, что планирует отправиться на Мальдивы после того, как узнала об изменах своего супруга Арая Чобаняна.

В коротком сообщении в Telegram-канале она заверила своих поклонников, что с ней всё в порядке.

"Просто сейчас не до всего. Планирую полететь на Мальдивы. Я знаю, что многие искренне переживают за меня, поэтому решила поделиться своими мыслями. Ой, девочки, не всё так плохо. Я даже накрашена", — написала Пинчук.

Слова о скором отпуске на фоне недавнего скандала вызвали неоднозначную реакцию у аудитории. Некоторые подписчики пожелали блогерше хорошего отдыха и разгруза от тяжёлых мыслей, в то время как другие обвинили её в очередной постановке.

Несколько дней назад Ирина Пинчук рассказала, что узнала о неверности супруга благодаря хакерам, которые взломали аккаунт Арая Чобаняна в социальных сетях. Блогерша заявила, что собирается подавать на развод.