Невестка Королёвой улетела с семьёй из России

Невестка певицы Наташи Королёвой Мелисса Валынкина подтвердила, что её семья покинула Россию.

В своём личном блоге она опубликовала фотографии, на которых изображена вместе с мужем и знаменитой свекровью из Дубая.

Единственный сын Наташи Королёвой и танцора Сергея Глушко Архип связал свою жизнь с девушкой, с которой познакомился в стриптиз-клубе. Однако сначала родители молодого человека не хотели принимать её в семью.

Позднее Королёва рассказала, что роман Архипа и Мелиссы начался с дружбы, когда он пытался помочь ей обустроиться в Москве. Вскоре они стали жить вместе в съёмной однокомнатной квартире.

В настоящее время Мелисса Валынкина работает визажистом и активно делится своими работами в социальных сетях.