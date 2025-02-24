Актриса Волкова объяснила, почему больше не будет показывать внуков

Актриса Екатерина Волкова рассказала в личном блоге, что больше не сможет публиковать снимки с внуками.

Она выложила те фотографии, которые уже показывала ранее, и объяснила, что ей запретили использовать кадры с мальчиками.

"Мне запретили использование фото моих внуков, поэтому простите. А эти кадры уже размножились. Обидно, но…" — призналась артистка.

Екатерина Волкова впервые стала бабушкой в 2022 году. Она лично присутствовала на родах дочери Валерии и перерезала пуповину у новорождённого, которого назвали Тимофеем.

В 2024 году у наследницы артистки родился второй сын, однако его имя не раскрывается.

У самой Екатерины Волковой также есть двое детей от писателя Эдуарда Лимонова: 18-летний сын Богдан и 16-летняя дочь Александра.