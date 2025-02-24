Natan раскрыл, что оставит жене и детям при разводе: вопрос денег вообще не будет обсуждаться

Рэп-исполнитель Natan, настоящее имя которого Алишер Мирзохонов, ответил на обвинения в том, что в случае возможного развода ему нечего будет оставить жене и детям.

В Telegram-канале артист заверил, что вопрос денег не станет предметом обсуждения при расставании с супругой. Он подчеркнул, что будет продолжать отдавать большую часть своих доходов жене и детям, как это делает сейчас.

Говоря о материальных благах, Natan напомнил, что родился в скромной семье. Однако благодаря музыке и своему любимому делу ему удалось обеспечить себя и своих близких.

"Мои дети учатся в частных школах и садах, они всегда сыты, одеты и обуты. Я снимаю не маленькую квартиру. Я доволен тем, что имею, и благодарен Богу за возможность расти и развиваться", — заявил участник лейбла BlackStar.

В заключение Natan поделился своими планами и сообщил, что собирается построить дом, который планирует оформить на своих детей.