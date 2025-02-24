Юра Борисов не смог получить премию Гильдии киноактёров США: остался только Оскар

Российский актёр Юра Борисов не получил премию Гильдии киноактёров США (Screen Actors Guild Award) за свою роль в фильме «Анора». Церемония вручения состоялась в Лос-Анджелесе.

Борисов был номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Однако победителем стал американский актёр Киран Калкин, известный по фильму «Настоящая боль».

Киран Калкин также вырвал победу на «Золотом глобусе» и премии BAFTA в Лондоне, опередив российского актёра. Борисов пока что получил только награду Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса.

Впереди одна из самых престижных кинопремий мира — «Оскар». Юра Борисов стал первым российским актёром, удостоившимся номинации от Американской академии кинематографических искусств и наук.