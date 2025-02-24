Певицу Наргиз требуют признать иноагентом

Депутат Государственной думы Андрей Альшевских обратился в Министерство юстиции Российской Федерации с просьбой признать известную узбекскую певицу Наргиз Закирову иностранным агентом.

В Telegram-канале он опубликовал документ с информацией о том, что специализированный орган проведёт проверку в отношении артистки на предмет наличия сведений о финансировании из-за границы.

Альшевских напомнил, что Наргиз Закирова получила широкую известность благодаря участию в российском конкурсе "Голос". Однако сейчас она занимается финансированием Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Передавал в компетентные органы материалы об её злодеяниях. Жду справедливой оценки… Шакалий поступок Наргиз, участие в сборе средств на нужды ВСУ, никогда не забудем и не простим", — заявил депутат.

Певица выступала против специальной военной операции на Украине и была внесена в список лиц, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации на ближайшие 50 лет.