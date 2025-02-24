Бессонница, тревожность и страх: врач рассказал о распространенных психических расстройствах в России

Депрессия и тревожность — самые частые психические расстройства в России. Об этом рассказал психотерапевт клиники академика Ройтберга Рашид Хамидуллин в беседе с "Газетой.Ru".

Среди распространенных проблем — панические атаки, фобии, нарушения адаптации и психосоматические расстройства. Врач советует не откладывать визит к специалисту, чтобы избежать серьезных последствий.

По словам эксперта, россияне все чаще жалуются на тревогу, страх, раздражительность и бессонницу. Многие испытывают нехватку воздуха, учащенное сердцебиение, усталость и проблемы с концентрацией. Причина — стресс, переутомление и нехватка сна.

Хамидуллин рекомендует бережно относиться к своему психическому состоянию, придерживаться здорового образа жизни и своевременно обращаться за помощью.

Ранее психолог Алиса Решетникова предложила бороться с тревожностью с помощью телесно-двигательной терапии. Метод помогает через движение снять психологическое напряжение.