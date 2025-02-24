Всё ради достойной старости: какие меры помогут спасти пенсионную систему?

Повысить пенсии можно за счет роста зарплат бюджетников и привлечения новых плательщиков взносов. Особенно важно вывести из тени часть экономики, сообщает РБК.

Эксперты также считают, что работающие пенсионеры помогут стабилизировать систему. Однако сейчас уровень пенсионного обеспечения остается низким. Те, кто зарабатывал мало, испытывают финансовые трудности, а бывшие высокооплачиваемые специалисты теряют значительную часть доходов.

Пенсионная реформа в России идет с 2019 года и завершится к 2028-му. Пенсионный возраст поэтапно повышается: мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины – в 60.

По данным Агентства экономических новостей, средняя социальная пенсия в 2025 году составит 15,4 тысячи рублей.