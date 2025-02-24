Лакмусовая бумажка для Макрона: сможет ли он договориться с Трампом?

Президент Франции Эммануэль Макрон отправляется в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Как пишет Politico, этот визит может повлиять на политику США и улучшить отношения с Европой.

Французские дипломаты надеются, что Макрон убедит Трампа в выгоде торговли с Европой и ее защиты. Журнал отмечает, что французский лидер — один из немногих, кто работал с Трампом еще во время его первого президентского срока.

"Молниеносный визит Макрона в Вашингтон будет рассматриваться как лакмусовая бумажка его дипломатических навыков", — отмечают авторы материалы.

Визит Макрона станет тестом на его дипломатические способности, отмечают эксперты. Ожидается, что он вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером представит Трампу возможный сценарий третьей мировой войны.