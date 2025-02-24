Где взять новые доллары? Банки разводят руками, а туристы в панике

Новые доллары в российских банках – дефицит. В преддверии туристического сезона РИА Новости выяснило, что купить купюры нового образца не так просто. В большинстве банков советуют лично приходить в отделения и уточнять наличие.

Проблемы с обменом старых долларов, выпущенных до 2013 года, начались еще осенью прошлого года. Их сложно разменять в ряде стран, включая ОАЭ и Турцию. В Юго-Восточной Азии на старые купюры устанавливают повышенный дисконт. Минэкономразвития России подтверждает: банки по всему миру отказываются принимать старые доллары, и в России ситуация не лучше.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что власти не могут обязать банки принимать старые купюры – риски лежат на владельцах. Однако и покупка новых долларов вызывает трудности. В колл-центрах крупнейших банков, включая Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ и Альфа-Банк, сообщают: точной информации о наличии валюты нет, уточнять нужно в отделениях.

В Фора-банке пояснили, что старые доллары по-прежнему в обороте, но обменять их можно с комиссией 1%.