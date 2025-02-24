Запрещённый гаджет: УДО Ефремова оказалось под большим вопросом

Условно-досрочное освобождение (УДО) заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова может оказаться под вопросом из-за обнаруженного у актёра смартфона.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT, в исправительной колонии №4 (ИК-4) в Белгородской области прошла масштабная и незапланированная проверка на наличие запрещённых вещей у заключённых. В ходе проверки у Михаила Ефремова был обнаружен мобильный телефон с доступом в интернет.

Источник SHOT сообщает, что в ИК-4 серьёзно и строго относятся к "гражданским предметам", поэтому УДО Ефремова теперь под сомнением.

Актёр, отбывающий наказание за смертельное ДТП, сможет выйти на свободу досрочно, только если докажет, что телефон не принадлежит ему.

Михаил Ефремов был осуждён на 7,5 лет за вождение в нетрезвом виде и ДТП, которое привело к гибели человека.