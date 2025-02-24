Google против "Полисорба": за что американский гигант требует миллионы у производителя препарата от диареи?

Google подала в суд на российского производителя лекарств. Иск к компании "Полисорб" из Копейска (Челябинская область) американский холдинг оценил в 3,65 млн рублей.

Суд уже принял заявление и возбудил производство. Как следует из документов, долг компании рассчитан на июнь 2024 года. Претензии связаны с процентами, которые накопились за неисполнение денежного обязательства. Российское подразделение Google сослалось на статью 395 Гражданского кодекса, где говорится о финансовой ответственности.

Подробности дела пока неизвестны. Согласно открытым данным, "Полисорб" занимается выпуском медицинских материалов. Среди продукции — препараты для лечения отравлений и проблем с желудком.