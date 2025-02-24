Цены могут пойти вниз? Экономисты объяснили скрытый механизм инфляции

Снижение ключевой ставки может привести к падению инфляции. Этот эффект объяснил "Газете.Ru" доцент Финансового университета Дмитрий Морковкин.

Экономист отметил, что высокая ключевая ставка уже полтора года создает жесткие условия для кредитования. Компании вынуждены брать займы по высоким ставкам, что увеличивает их расходы. Это, в свою очередь, ведет к росту цен и разгоняет инфляцию. Если кредитные ставки снизятся, бизнес сможет сократить затраты, что поможет сдержать рост цен.

Морковкин напомнил, что весной 2022 года, когда ЦБ резко повысил ключевую ставку до 20%, экономика замедлилась, а инфляция снизилась. Однако сейчас ситуация иная. 14 февраля 2025 года Банк России оставил ставку на уровне 21%. Причина — высокая инфляция и ожидания ее роста. При этом Центробанк отмечает, что кредитная активность уже замедляется. По последним данным, годовая инфляция на 10 февраля составила 10%.