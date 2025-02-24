Филипп Киркоров обозлился на Регину Тодоренко в эфире популярного ТВ-шоу

Народный артист России Филипп Киркоров не оценил шутки телеведущей Регины Тодоренко в шоу "Маска". Он пообещал ей "устроить кузькину мать".

Участники шоу, выступающие в костюмах, стараются понравиться членам жюри. Например, Утка осыпала судей комплиментами, не обойдя стороной и председателя.

"Привет, Тимур, брюнетки, блонды и гламур! Хочу, чтобы каждый раз, засыпая, ты видел этот клюв. Филипп — король, приветствую вас всей душой", — заявил человек в маске.

Регина Тодоренко пошутила, что для Киркорова можно было придумать рифму и посмешнее. После её фразы "Филипп — ну чё ты там прилип?" музыкант резко изменился в лице.

Певец начал в шутку замахиваться на телеведущую, а она пыталась отмахнуться от него платьем. Он предупреждал её, что устроит ей "вырванные кудри и кузькину мать".