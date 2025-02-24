Автоматическое назначение пенсий: новый порядок с 2026 года

По информации агентства «Прайм», с 2026 года пенсии по старости будут назначать без лишних заявлений. Сейчас граждане подают заявление на Госуслугах, лично в Соцфонде или МФЦ за месяц до наступления пенсионного возраста. На рассмотрение уходит 10 рабочих дней. Иногда требуют дополнительные документы о стаже и доходах.

С 2026 года Соцфонд назначает пенсии без заявления. Это касается 59-летних женщин и 64-летних мужчин, которые имеют 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Изменения уже применяются для пенсий по инвалидности, потере кормильца и социальной поддержки детей, чьи родители неизвестны.

Реформа упрощает процедуру и ускоряет получение пенсии. Граждане получают выплаты быстрее. Новый порядок сокращает бюрократические процедуры и облегчает жизнь пенсионерам. Это важное событие для всех, кто готовится выйти на пенсию. Реформа обещает сделать систему справедливее и эффективнее.