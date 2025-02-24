Россиянам напомнили, что дополнительных выходных из-за 8 Марта не будет: вот почему

Международный женский день, который мы празднуем 8 марта, в 2025 году будет в субботу. Но, к сожалению, длинных выходных в этот праздник не будет. Почему? Потому что выходной день перенесли на 13 июня. Эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова рассказала РИА Новости, что постановлением правительства выходной с 8 марта перенесли на пятницу, 13 июня.

Таким образом, в июне россияне будут отдыхать целых четыре дня подряд, празднуя День России.

Напомним, что в связи с празднованием Дня защитника Отечества длинных выходных также не было.

Дело в том, что 23 февраля выпало в этом году на воскресенье, которое является выходным при стандартной "пятидневке". Поэтому выходной перенесли на четверг 8 мая, перед Днем Победы.