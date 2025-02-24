Соседи в панике: новый штраф в 15 тыс. за дверь, которая открывается наружу, уже грозит всем

По данным aif.ru, в России ужесточили штрафы за двери, которые открываются наружу. Эксперт по жилищному праву Виктор Федорук предупреждает: такая дверь нарушает пожарную безопасность и затрудняет эвакуацию. Раньше за изменение направления штраф составлял 10 тысяч рублей. Сейчас нарушителю грозит 15 тысяч рублей.

Жильцы должны вернуть дверь в исходное состояние. Если владелец откажется, соседи могут обратиться в суд. Федорук объясняет, что общедомовое имущество менять можно лишь с согласия всех жильцов. Нарушение правил угрожает безопасности и затрудняет эвакуацию в случае ЧП. Новые меры призваны защитить общее пространство лестничных клеток и улучшить условия проживания.

Ранее власти ужесточили наказания за использование старых газовых плит. Штрафы для обычных собственников выросли с 1–2 до 5–10 тысяч рублей. Должностные лица теперь платят от 25 до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 200 до 500 тысяч рублей. Эти шаги направлены на повышение безопасности в домах и соблюдение установленных правил.