Каков риск быстрого мира на Украине? Москва считает, что такой шаг лишь усугубит ситуацию. Замглавы МИД Сергей Рябков, как заявил РИА Новости, на встрече в Эр-Рияде с американскими представителями объяснил: прекращение боёв без устранения коренных проблем ведёт к новому всплеску конфликта и тяжёлым последствиям для российско-американских отношений. Американцы настаивают на скором прекращении огня, а Россия требует долгосрочного урегулирования.

Рябков подчёркивает, что остановка боёв сама по себе не решает проблему. Он указал на первопричины: расширение НАТО, игнорирование госпереворота на Украине, нарушение Минских соглашений и ущемление прав русскоязычных. Специальная военная операция началась из-за глубоких внешних проблем, вызванных политикой Вашингтона и европейских столиц. Эта позиция ясно показывает: мир возможен только при устранении корней конфликта.

Переговоры в Эр-Рияде длились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Украине и подготовку встречи лидеров. Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор, где обсуждали обмен граждан и прекращение боевых действий, не затронув роль Европы и Украины.