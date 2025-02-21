Лукашенко раскрыл хитрый план США: хотят столкнуть Россию с Китаем

Александр Лукашенко заявил, что США могут использовать переговоры с Россией для создания конфликта между Москвой и Китаем, сообщает агентство БелТА. По его словам, за переговорами Вашингтона и Москвы может скрываться именно такой план.

Лукашенко уверен, что американцы сейчас попытаются поссорить россиян с китайцами. Он предостерег Россию от такого развития событий. Белорусский лидер также назвал подозрительным, что администрация Трампа решила провести переговоры с Россией именно сейчас, в Эр-Рияде.

Лукашенко отметил, что ситуация в мире сильно меняется. США могут использовать переговоры, чтобы навязать России свои условия по Украине. Он призвал Москву быть осторожной и не верить красивым обещаниям.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что на переговорах в Эр-Рияде обсуждали новый баланс сил в мире. Стороны согласились, что международные отношения нужно строить, уважая интересы всех стран.