Опасные слова, которые заставляют россиян идти на преступления: вот как не попасться в ловушку

«Вернем украденные деньги», «получишь вознаграждение», «спасаешь родственников». Эти фразы-маркеры чаще используют телефонные мошенники, чтобы убедить жертв напасть на социальные или административные объекты. Об этом предупреждает директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский, сообщает РИА Новости.

Среди других опасных фраз: «помогаешь поймать преступников», «участвуешь в операции полиции», «прекратим уголовное дело против вас или родных».

В последнее время в России стали чаще случаться нападения, организованные мошенниками по телефону. Людям обещают вернуть украденные деньги, если те пойдут на преступление.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также говорит, что мошенники теперь чаще снимают похищенные деньги наличными через курьеров. Это связано с тем, что цены на дропперские карты выросли с 10-15 тысяч до 70 тысяч рублей. Из-за этого мошенникам стало дороже скрывать следы.