Неизвестный недуг лишает детей зрения за считанные дни — родители должны знать об этом

Китайские ученые обнаружили ранее неизвестную болезнь глаз, которая резко ухудшает зрение у детей. Ее назвали HORD. Заболевание начинается после высокой температуры, чаще через одну-две недели.

Симптомы страшные: дети внезапно слепнут на оба глаза, плохо видят цвета и почти ничего не видят ночью. Исследователи из Китая обследовали восемь детей от 3 до 7 лет. Хотя вначале болезнь сильно ухудшает зрение, через год у большинства детей зрение частично восстановилось.

Врачи провели исследования и обнаружили повреждения в сетчатке глаз. Даже когда зрение улучшилось, глаза продолжали плохо работать. Ученые думают, что болезнь похожа на аутоиммунный энцефалит. Возможно, иммунитет атакует сетчатку после сильной лихорадки. Но точной причины пока не нашли.

Через год почти все дети уже могли читать текст с шести метров. Половина из них восстановилась до уровня, нормального для взрослых. Но у всех остались проблемы в отдельных участках сетчатки.

Результаты опубликовал журнал JAMA Ophthalmology.