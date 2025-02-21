Россияне бросились скупать доллары: вот что обязательно нужно знать, чтобы не потерять деньги

Россияне массово скупают доллары из-за резкого падения рубля. Эксперты считают, что это может только навредить.

Частный инвестор Фёдор Сидоров в разговоре с RT говорит, что паника на валютном рынке всегда приводит к потерям. Когда люди начинают активно покупать валюту, обменники поднимают цены. Разница между покупкой и продажей становится огромной. Покупать доллары в такой момент – плохая идея. Это невыгодно.

Сидоров объясняет: такая массовая скупка ведёт к дефициту наличных долларов. Из-за этого цены растут ещё быстрее. Банки и обменники завышают курс, видя ажиотаж. Спекулянты тоже зарабатывают на неопределённости.

Эксперт советует не паниковать. Валютный рынок всегда меняется, после резкого роста курса обычно наступает спад. Кто купил на пике, скорее всего, потеряет деньги, когда курс нормализуется.