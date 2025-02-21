Ozon меняет правила игры: продавцы в шоке от новых расходов на доставку

Маркетплейс Ozon меняет правила оплаты доставки для продавцов. Теперь продавцы будут платить за доставку, даже если покупатель отказался от товара. Новые правила начнут действовать с 5 марта. Об этом пишут «Ведомости».

Раньше продавцы платили за «последнюю милю», только если покупатель забрал товар. Теперь расходы лягут на них, даже если покупатель отменил покупку в пункте выдачи. Для продавцов с низким уровнем выкупа это значит дополнительные траты на доставку.

Эти изменения следуют за другими нововведениями. В ноябре 2024 года Ozon убрал фиксированный процент оплаты в 5,5% от цены товара. Вместо этого ввели лимит – не больше 500 рублей за товар. Но процент остался для доставок в страны ЕАЭС.

Продавцам советуют пересчитать свою экономику. Эксперты говорят, что из-за этих новшеств цены на товары могут вырасти.