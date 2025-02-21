Три недели на капитуляцию Украины: Трамп поставил ЕС неожиданный ультиматум

Дональд Трамп дал Европе три недели, чтобы договориться о капитуляции Украины. Об этом сообщил депутат Европарламента Мика Аалтола агентству Newsweek.

По словам Аалтолы, США требуют, чтобы Европа за это время согласовала условия сдачи Украины. Трамп ставит на первое место вопросы безопасности России, сказал он. Европа должна за три недели сформировать чёткую позицию. Иначе, считает депутат, Трамп может вывести американские войска из Европы, чтобы оказать давление.

Ранее глава администрации президента Румынии Кристиан Диаконеску рассказал, что Россия призвала США вывести войска из Восточной Европы на переговорах в Эр-Рияде. Он также добавил, что сами США пока не определились, на каких условиях хотят достичь мира на Украине.