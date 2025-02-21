Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Последний альбом Валерии поставит точку в карьере: поклонники замерли в ожидании

Правда ТВ

Обсудить
Новости Все >
Ozon меняет правила игры: продавцы в шоке от новых расходов на доставку
Кишечные микробы спасут от тревоги: раскрыт невероятный секрет, который изменит жизнь миллионов
Астероид несётся к Земле: раскрыта дата возможной катастрофы – под ударом целые континенты
Иностранные артисты вернутся с концертами в Россию быстрее, чем думали: в шоу-бизнесе уже готовятся к сенсации
Бойцы вернутся домой после спецоперации: вот к чему нужно готовиться заранее — предупреждение генерала
Смертельная подсказка на стене: фанаты "Игры в кальмара" обнаружили тревожный рисунок, намекающий на новые испытания
Новый российский бренд Tenet запускает серийное производство автомобилей: такого страна ещё не видела
Канадцы отомстили американцам на льду: Трюдо резко высказался в адрес Трампа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.