Последний альбом Валерии поставит точку в карьере: поклонники замерли в ожидании

Певица Валерия уходит из музыки. Её новый альбом станет последним. Об этом рассказал её муж, продюсер Иосиф Пригожин. Альбом выйдет 11 апреля.

Пластинка получила название «Исцелю». Над музыкой работал сын певицы – Артемий. Первая песня с альбома под названием «Ураган» уже вышла в конце января.

По словам Пригожина, после выхода альбома планируется презентация. Но пока неизвестно, будет ли прощальный концерт.

Ранее Пригожин говорил, что певицу до сих пор преследует бывший муж – Александр Шульгин. Проблемы продолжаются даже спустя годы после развода.