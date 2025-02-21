Кишечные микробы спасут от тревоги: раскрыт невероятный секрет, который изменит жизнь миллионов

Учёные обнаружили, что микробы кишечника производят индолы – соединения, которые играют ключевую роль в регуляции мозговой активности, связанной с тревожностью. Это открытие может привести к созданию нового поколения пробиотических препаратов для улучшения психического здоровья и снижения симптомов тревоги.

Исследователи из медицинской школы Duke-NUS и Национального института нейронаук в Сингапуре установили важную связь между микробами кишечника и тревожным поведением. Их исследование, опубликованное в журнале EMBO Molecular Medicine, показало, что микробные метаболиты – в частности, индолы – напрямую влияют на активность мозга, связанную с тревогой.

Эксперименты на стерильных мышах показали, что животные без микробов демонстрировали повышенное тревожное поведение. У этих мышей была зафиксирована повышенная активность в базолатеральной миндалине – области мозга, связанной с обработкой эмоций страха и тревоги. Дальнейшие исследования выявили связь с особыми белками SK2, которые регулируют возбуждение нейронов, предотвращая их чрезмерную активацию.

При введении микробов или индолов тревожность у мышей снижалась. По словам профессора Свена Петтерссона из Национального института нейронаук, это открывает возможность создания персонализированных методов лечения психических расстройств с помощью пробиотиков, продуцирующих индолы.

Учёные планируют провести клинические испытания, чтобы определить эффективность таких пробиотиков у людей.